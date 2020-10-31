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Динамо официально подтвердило COVID-19 у Бойко

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На игру против СК Днепр-1 выйдет молодой голкипер Нещерет.
Денис Бойко
Денис Бойко
Динамо Киев

Накануне, источник сообщал, что голкипер киевского Динамо сдал позитивный тест на COVID-19.

Уже сегодня официальный сайт Динамо подтвердил данную информацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Денис Бойко здав позитивний тест на COVID-19 Вірус COVID-19 виявлено ще у одного футболіста першої команди «Динамо». Позитивний повторний тест здав голкіпер Денис Бойко. У даний момент гравець відчуває себе задовільно і знаходиться на самоізоляції. Нагадаємо, в понеділок, 26 жовтня, перед виїздом на матч Ліги чемпіонів з «Ференцварошем», позитивними виявилися повторні тести на COVID-19 у ще одного динамівського воротаря Георгія Бущана, захисника Віталія Миколенка, а також тренера «Динамо» з фізпідготовки Віталія Кулиби.

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Ранее в составе киевлян была обнаружена вспышка коронавируса. Среди зараженных Георгий Бущан, Виталий Миколенко и тренер клуба по физической подготовке Виталий Кулиба.

Напомним, уже сегодня, 31 октября, Динамо сыграет против СК-Днепр-1. Начало матча в 17:00.

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Теги: Денис Бойко, футбол, Динамо, COVID-19
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гость  (аноним)  31.10.2020, 15:12
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