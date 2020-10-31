Динамо официально подтвердило COVID-19 у Бойко

На игру против СК Днепр-1 выйдет молодой голкипер Нещерет.

Накануне, источник сообщал, что голкипер киевского Динамо сдал позитивный тест на COVID-19.

Уже сегодня официальный сайт Динамо подтвердил данную информацию.

Ранее в составе киевлян была обнаружена вспышка коронавируса. Среди зараженных Георгий Бущан, Виталий Миколенко и тренер клуба по физической подготовке Виталий Кулиба.

Напомним, уже сегодня, 31 октября, Динамо сыграет против СК-Днепр-1. Начало матча в 17:00.