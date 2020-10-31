Динамо официально подтвердило COVID-19 у Бойко
Накануне, источник сообщал, что голкипер киевского Динамо сдал позитивный тест на COVID-19.
Уже сегодня официальный сайт Динамо подтвердил данную информацию.
Денис Бойко здав позитивний тест на COVID-19 Вірус COVID-19 виявлено ще у одного футболіста першої команди «Динамо». Позитивний повторний тест здав голкіпер Денис Бойко. У даний момент гравець відчуває себе задовільно і знаходиться на самоізоляції. Нагадаємо, в понеділок, 26 жовтня, перед виїздом на матч Ліги чемпіонів з «Ференцварошем», позитивними виявилися повторні тести на COVID-19 у ще одного динамівського воротаря Георгія Бущана, захисника Віталія Миколенка, а також тренера «Динамо» з фізпідготовки Віталія Кулиби.
Ранее в составе киевлян была обнаружена вспышка коронавируса. Среди зараженных Георгий Бущан, Виталий Миколенко и тренер клуба по физической подготовке Виталий Кулиба.
Напомним, уже сегодня, 31 октября, Динамо сыграет против СК-Днепр-1. Начало матча в 17:00.
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