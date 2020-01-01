Динамо получило часть долга за Сидклея от Коринтианса

Оставшуюся часть долга бразильский клуб должен выплатить на следующей неделю.

Бразильский Коринтианс заплатил Динамо 250 тысяч долларов за аренду хавбека Сидклея, сообщает Gazeta Esportiva.

Это половина суммы, которую Коринтианс должны были выплатить за 27-летнего футболиста.

На следующей неделе ожидается выплата второй части платежа.

Изначально клубы договаривались о четырех платежах на протяжении года, но из-за пандемии у клуба возникли финансовые проблемы.

Когда были просрочены платежи, Динамо обратилось в ФИФА, после чего стороны достигли новых договоренностей.

Ожидается, что Сидклей вернется в Украину по окончании аренды в декабре.