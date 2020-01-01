Шахтер - Мариуполь 4:1 видео голов и обзор матча УПЛ
Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Украины Шахтер - Мариуполь.
Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь со счетом 4:1 в стартовом матче 8-го тура чемпионата Украины.
Шахтер — Мариуполь 4:1
Голы: Тайсон, 27 (пен.), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) — Горбунов, 71
Шахтер: Пятов — Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Алан Патрик — Вакула (Мораес, 69), Судаков, Тайсон — Вьюнник (Тете, 59).
Мариуполь: Кудрик — Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко — Кулиев — Горбунов, Мишнев, Дмитриев, Выскребенцев — Плакса (Фурсенко, 73).
Полная версия правил