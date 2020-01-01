Шахтер резервным составом справился с Мариуполем

"Горняки" легко разгромили обескровленного соперника.

Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь со счетом 4:1 в стартовом матче 8-го тура чемпионата Украины.

Стоит отметить, что Мариуполь в этом матче сыграл без арендованных у "горняков" футболистов, поэтому в заявке на игру было всего 14 человек. В стартовом составе вышли три молодых футболиста, которым еще не исполнилось 19 лет.

В основе Шахтера также вышли 18-летние дебютанты УПЛ Богдан Вьюнник и Георгий Судаков. Они соорудили второй гол команды - первый гол за взрослую команду Шахтера забил Судаков, которому ассистировал Вьюнник. Это случилось на 44-й минуте.

К тому моменту Шахтер уже выигрывал 1:0 - на 26-й минуте Тайсон открыл счет с пенальти. На 65-й минуте арбитр назначил еще один 11-метровый в ворота Мариуполя, который реализовал Алан Патрик.

Горбунов оформил гол престижа, но последнее слово в матче оставалось за Шахтером – Тайсон на 75-й минуте оформил дубль.

Выиграв, Шахтер поднялся на второе место в турнирной таблице с 16 очками, опередив Ворсклу и подобравшись на расстояние одного очка к Динамо. Но полтавчане и киевляне свои матчи тура сыграют позже.

Шахтер — Мариуполь 4:1

Голы: Тайсон, 27 (пен.), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) — Горбунов, 71

Шахтер: Пятов — Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Алан Патрик — Вакула (Мораес, 69), Судаков, Тайсон — Вьюнник (Тете, 59).

Мариуполь: Кудрик — Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко — Кулиев — Горбунов, Мишнев, Дмитриев, Выскребенцев — Плакса (Фурсенко, 73).