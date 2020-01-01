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На скамейке Мариуполя против Шахтера всего три игрока - один из них вратарь

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Все из-за того, что нельзя заявлять на матч арендованных у дончан игроков.
На скамейке Мариуполя против Шахтера всего три игрока - один из них вратарь

Мариуполь в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины сыграет против донецкого Шахтера.

Согласно правилам договора об аренде игроков, Мариуполь не смог рассчитывать на футболистов, которых позаимствовал у "горняков".

Таким образом, в заявку на матч были включены только 14 футболистов. На скамейке запасных остались лишь трое - 18-летние Богдан Поталов и Никита Фурсенко, а также вратарь Евгений Гальчук. 

В стартовом составе также выйдут три молодых футболиста, которым еще не исполнилось и 19 лет.

Стартовые составы команд:

Мариуполь: Кудрик, Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев, Мишнев, Выскребенцев, Кулиев, Горбунов, Плакса, Дмитриев

Шахтер: Пятов, Болбат, Матвиенко, Витао, Сиприано, Степаненко, Патрик, Судаков, Вакула, Тайсон, Вьюнник

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