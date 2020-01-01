На скамейке Мариуполя против Шахтера всего три игрока - один из них вратарь
Все из-за того, что нельзя заявлять на матч арендованных у дончан игроков.
Мариуполь в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины сыграет против донецкого Шахтера.
Согласно правилам договора об аренде игроков, Мариуполь не смог рассчитывать на футболистов, которых позаимствовал у "горняков".
Таким образом, в заявку на матч были включены только 14 футболистов. На скамейке запасных остались лишь трое - 18-летние Богдан Поталов и Никита Фурсенко, а также вратарь Евгений Гальчук.
В стартовом составе также выйдут три молодых футболиста, которым еще не исполнилось и 19 лет.
Стартовые составы команд:
Мариуполь: Кудрик, Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев, Мишнев, Выскребенцев, Кулиев, Горбунов, Плакса, Дмитриев
Шахтер: Пятов, Болбат, Матвиенко, Витао, Сиприано, Степаненко, Патрик, Судаков, Вакула, Тайсон, Вьюнник
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