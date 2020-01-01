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Стала известна зарплата Матвиенко в Шахтере

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Украинец получает около двух миллионов евро в год.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донцек

Защитник Шахтера Николай Матвиенко может перейти в Наполи. Об этом сообщает журналист Чиро Венерато.

Отмечается, что центрбек Лилля Габриэль присоединится к Арсеналу, то у итальянской команды появится одно место для игрока, у которого нет паспорта гражданина ЕС.

Кроме того, Николай хочет зарабатывать в Неаполе столько же, сколько и в стане “горняков“ - два миллиона евро.

Ранее стало известно, при каком условии Наполи купит Матвиенко.

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Теги: футбол, Николай Матвиенко, Шахтер
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