Стала известна зарплата Матвиенко в Шахтере

Украинец получает около двух миллионов евро в год.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко может перейти в Наполи. Об этом сообщает журналист Чиро Венерато.

Отмечается, что центрбек Лилля Габриэль присоединится к Арсеналу, то у итальянской команды появится одно место для игрока, у которого нет паспорта гражданина ЕС.

Кроме того, Николай хочет зарабатывать в Неаполе столько же, сколько и в стане “горняков“ - два миллиона евро.

Ранее стало известно, при каком условии Наполи купит Матвиенко.