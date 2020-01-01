Шахтер - Динамо: стартовые составы на матч за Суперкубок Украины

Поединок впервые пройдет на НСК Олимпийский.

Сегодня, 25 августа, Шахтер и Динамо встретятся в матче за Суперкубок Украины. Поединок впервые пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами команд на матч.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Жуниор Мораес

Запасные: Трубин, Хочалава, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Буяльский, Жерсон Родригес, Супряга

Запасные: Бойко, Забарный, Леднев, Андриевский, Цитаишвили, Вивчаренко, Цыганков, Дуэлунд, Соль

Матч Шахтер - Динамо состоится сегодня, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.