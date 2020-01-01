Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер - Динамо: стартовые составы на матч за Суперкубок Украины

Комментариев: 0
Поединок впервые пройдет на НСК Олимпийский.
Шахтер - Динамо: стартовые составы
Шахтер - Динамо: стартовые составы
ФК Динамо Киев

Сегодня, 25 августа, Шахтер и Динамо встретятся в матче за Суперкубок Украины. Поединок впервые пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами команд на матч.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Жуниор Мораес

Запасные: Трубин, Хочалава, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Буяльский, Жерсон Родригес, Супряга

Запасные: Бойко, Забарный, Леднев, Андриевский, Цитаишвили, Вивчаренко, Цыганков, Дуэлунд, Соль

Матч Шахтер - Динамо состоится сегодня, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Шахтер, Суперкубок Украины, стартовые составы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь