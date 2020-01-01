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Динамо завоевало Суперкубок Украины, уверенно обыграв Шахтер

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Киевский клуб завоевал свой первый трофей под руководством Мирчи Луческу.
Динамо выиграло Суперкубок Украины
Динамо выиграло Суперкубок Украины
ФК Динамо Киев

Матч за Суперкубок Украины-2020 в этом году был еще более эмоциональным, ведь киевское Динамо выходило на старт под руководством Мирчи Луческу, который в прошлом отработал 12 лет в Шахтере. Так что для “бело-синих“ победа в этом поединке была очень важна, особенно, учитывая отношение фанаток клуба к назначению румынского специалиста.

С первых же минут поединка “горняки“ ринулись в атаку -активно создавали моменты Додо, Алан Патрик и Николай Матвиенко, однако довести дело до гола у них никак не получалось. А вот Динамо приходилось, в основном, играть в обороне, сдерживая прессинг соперника.

Первые 20 минут встречи проходили под полным контролем Шахтера, но открыли счет именно киевляне. Сидорчук мягко подал с правого фланга, и никто не уследил за Де Пеной - Карлос нанес удар головой в ближний угол и вывел Динамо вперед.

Динамо выиграло Суперкубок Украины
Динамо выиграло Суперкубок Украины
ФК Динамо Киев

После пропущенного мяча “горняки“ немного потерялись, немного сбавив в интенсивности игры, но продолжали контролировать мяч. Впрочем, это никак не спасло их от очередной шикарной атаки Динамо, завершившейся голом. Родригес мчал к штрафной соперника по правому флангу, увидел, что Пятов вышел из ворот и быстро отправил “круглого“ за шиворот киперу, сделав счет на табло 2:0 в пользу Динамо.

Подопечные Луиша Каштру не собирались сдаваться и через несколько минут Жуниор Мораес сумел отыграть один мяч, головой отправив мяч в ворота Бущана. До перерыва “горняки“ могли сравнять счет - Тете решился пробить с линии, но угодил прямо в перекладину. В итоге первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом киевлян.

Динамо выиграло Суперкубок Украины
Динамо выиграло Суперкубок Украины
ФК Динамо Киев

На второй тайм Каштру решил выпустить Марлоса вместо Маркоса Антонио в надежде на то, что он поможет команде как минимум сравнять счет. “Горняки“ сразу же взяли мяч под свой контроль, и все время пытались атаковать. А вот Динамо плотно засело в обороне, не позволяя соперникам нанести удар по воротам. Вновь своими шансами не воспользовались Матвиенко и Тете, а потом и вышедший на замену Соломон никак не мог отправить мяч в сетку.

Динамо выиграло Суперкубок Украины
Динамо выиграло Суперкубок Украины
ФК Динамо Киев

Зато Динамо вновь сумело забить - на 83-й минуте встречи Андриевский с левого фланга подал на дальний угол вратарской, откуда Соль пробил головой под ближнюю штангу, сделав счет 3:1. До конца матча Шахтер продолжал наседать на ворота Динамо, но вновь все было тщетно, а Мораес и вовсе не попал по мячу, когда ворота были пустыми.

Динамо выиграло Суперкубок Украины
Динамо выиграло Суперкубок Украины
ФК Динамо Киев

Таким образом, Динамо провело три шикарные атаки и забило три гола, а Шахтер при своих девяти ударах только раз поразил ворота Бущана. “Бело-синие“ в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка Украины, а Мирча Луческу завоевал свой первый трофей у руля киевского клуба.

Шахтер - Динамо - 1:3
Голы: Мораес, 37 - Де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко - Маркос Антонио (Марлос, 46), Степаненко - Тете (Соломон, 61), Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

Динамо: Бущан - Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев - Сидорчук - Родригес, Буяльский (Леднев, 81), Шапаренко, Де Пена (Андриевский, 74) - Супряга (Соль, 61).

Предупреждения: ... - Шапаренко, Караваев.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, футбол, Суперкубок Украины, отчет о матче, Суперкубок
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