Мораес - о матче с Динамо: Луческу - опытный тренер, который хорошо знает наш клуб

Бразилец отметил, что его команда должна быть внимательной.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины против Динамо.

“Все игры за титул, все классико очень важны. Мы сильны, подготовлены и отдадим на поле все.

Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, потому мы должны быть крайне внимательны“, - цитирует футболиста официальный сайт “горняков“.

Матч Шахтер - Динамо состоится сегодня, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.