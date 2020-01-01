Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мораес - о матче с Динамо: Луческу - опытный тренер, который хорошо знает наш клуб

Комментариев: 0
Бразилец отметил, что его команда должна быть внимательной.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Getty Images

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины против Динамо.

“Все игры за титул, все классико очень важны. Мы сильны, подготовлены и отдадим на поле все.

Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, потому мы должны быть крайне внимательны“, - цитирует футболиста официальный сайт “горняков“.

Матч Шахтер - Динамо состоится сегодня, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Мирча Луческу, Шахтер, Динамо, Суперкубок Украины, Жуниор Мораес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь