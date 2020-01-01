Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Украины

Матчи пройдут с 26 по 30 августа.

Дирекция УАФ по проведению Кубка Украины опубликовала даты и время проведения матчей первого предварительного раунда розыгрыша турнира. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

Поединки пройдут с 26 по 30 августа.

Группа А

26.08 17:00 Кривбасс (Кривой Рог) - Черкащина (Черкассы)

26.08 17:00 Олимпия (Савинцы) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

29.08, 15:00 Победа (Днепр) - Кремень (Кременчуг)

Группа В

29.08, 15:30 Металл (Харьков) - ВПК-Агро (Магдалиновка)

29.08 16:00 Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск)

29.08 17:00 Виктория (Николаевка) - Яруд (Мариуполь)

29.08 17:00 Альянс (Липовая Долина) - Металлист-1925 (Харьков)

Группа С

29.08 16:00 Никополь (Никополь) - Кристалл (Херсон)

29.08 17:00 Энергия (Новая Каховка) - Черноморец (Одесса)

29.08 17:00 Балканы (Заря) - Николаев (Николаев)

30.08 16:00 Таврия-Симферополь“ (Херсон) - Реал-Фарма (Одесса)

Группа D

28.08 17:00 Чайка (Петропавловская Борщаговка) - Полесье (Житомир)

29.08 17:00 Рубикон (Киев) - Диназ (Вышгород)

29.08 17:00 Нива (Винница) - Чернигов (Чернигов)

29.08, 18:00 Днепр (Черкассы) - Верес (Ровно)

Группа Е

28.08 17:00 Карпаты (Галич) - Нива (Тернополь)

29.08 17:00 Подолье (Хмельницкий) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

29.08, TBC Буковина (Черновцы) - Ужгород (Ужгород)

30.08 17:00 Эпицентр (Дунаевцы) - Карпаты (Львов)

Отметим, что из-за пандемии коронавируса жеребьевка прошла по географическому принципу.