Динамо показало третий комплект формы в нейтральных цветах

Киевляне представили новый комплект экипировки.

Динамо представило третий комплект экипировки на сезон-2020/21. “Вдохновленный лучами чистой энергии, который разрезают ночь“ - cказано в сообщении пресс-службы команды.

Отметим, что форма выполнена в необычном для клуба цвете - черно-зеленом. На черной футболке технического партнера Динамо New Balance также можно увидеть тонкие зеленые полосы.

Ранее Динамо показало новую выездную форму.