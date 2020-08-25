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Динамо показало третий комплект формы в нейтральных цветах

Комментариев: 1
Киевляне представили новый комплект экипировки.
Новая форма Динамо
Новая форма Динамо
twitter.com/DynamoKyiv

Динамо представило третий комплект экипировки на сезон-2020/21. “Вдохновленный лучами чистой энергии, который разрезают ночь“ - cказано в сообщении пресс-службы команды.

Отметим, что форма выполнена в необычном для клуба цвете - черно-зеленом. На черной футболке технического партнера Динамо New Balance также можно увидеть тонкие зеленые полосы.

Ранее Динамо показало новую выездную форму.

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Теги: футбол, Динамо, форма
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    25.08.2020, 17:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
дибылы вы игру показуйте а не форму кривоногие!
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