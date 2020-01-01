Динамо договорилось о трансфере защитника Галатасарая - Fotospor
Турецкий клуб принял предложение.
Защитник Галатасаря Маркао в ближайшее время станет игроком киевского Динамо, об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб принял предложение по бразильскому защитнику, несмотря на то, что изначально руководство команды хотело сохранить футболиста в своем составе на следующий год.
В прошлом сезоне Маркао провел 28 матчей за Галатасарай в турецкой Суперлиги, однако результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что Динамо собирается подписать бывшего игрока Атлетико Минейро.
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