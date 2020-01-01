Динамо договорилось о трансфере защитника Галатасарая - Fotospor

Турецкий клуб принял предложение.

Защитник Галатасаря Маркао в ближайшее время станет игроком киевского Динамо, об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб принял предложение по бразильскому защитнику, несмотря на то, что изначально руководство команды хотело сохранить футболиста в своем составе на следующий год.

В прошлом сезоне Маркао провел 28 матчей за Галатасарай в турецкой Суперлиги, однако результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Динамо собирается подписать бывшего игрока Атлетико Минейро.