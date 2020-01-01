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Динамо договорилось о трансфере защитника Галатасарая - Fotospor

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Турецкий клуб принял предложение.
Маркао
Маркао

Защитник Галатасаря Маркао в ближайшее время станет игроком киевского Динамо, об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб принял предложение по бразильскому защитнику, несмотря на то, что изначально руководство команды хотело сохранить футболиста в своем составе на следующий год.

В прошлом сезоне Маркао провел 28 матчей за Галатасарай в турецкой Суперлиги, однако результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Динамо собирается подписать бывшего игрока Атлетико Минейро.

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Теги: Маркао, Галатасарай, Динамо Киев, футбол
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