Ребров получил орден "За заслуги" II степени
Президент Украины наградил украинского специалиста.
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Сергей Ребров, который ныне работает с Ференцварошом, получил награду от президента Украины.
Владимир Зеленский в честь 29-го Дня независимости Украины принял решение наградить ряд украинских граждан, в число которых вошел Ребров.
Как сообщает Офис президента Украины, наставник получил орден “За заслуги“ ІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украини, значительные трудовые достижения и высокий профессионализм.
Ранее в Сети опубликовали трейлер фильма об Анатолии Ломаченко.
Полная версия правил