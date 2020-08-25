Ребров получил орден "За заслуги" II степени

Президент Украины наградил украинского специалиста.

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Сергей Ребров, который ныне работает с Ференцварошом, получил награду от президента Украины.

Владимир Зеленский в честь 29-го Дня независимости Украины принял решение наградить ряд украинских граждан, в число которых вошел Ребров.

Как сообщает Офис президента Украины, наставник получил орден “За заслуги“ ІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украини, значительные трудовые достижения и высокий профессионализм.

Ранее в Сети опубликовали трейлер фильма об Анатолии Ломаченко.