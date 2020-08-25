Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ребров получил орден "За заслуги" II степени

Комментариев: 1
Президент Украины наградил украинского специалиста.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Сергей Ребров, который ныне работает с Ференцварошом, получил награду от президента Украины.

Владимир Зеленский в честь 29-го Дня независимости Украины принял решение наградить ряд украинских граждан, в число которых вошел Ребров.

Как сообщает Офис президента Украины, наставник получил орден “За заслуги“ ІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украини, значительные трудовые достижения и высокий профессионализм.

Ранее в Сети опубликовали трейлер фильма об Анатолии Ломаченко.

Поделись:
Теги: Сергей Ребров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.08.2020, 12:40
Оценка:  +1
гость
За те що він родом з Донбасу?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь