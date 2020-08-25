Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины начнется в 21:00

Шахтер и Динамо сыграют в матче за Суперкубок Украины. Следите за этим противостоянием в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 25 августа, донецкий Шахтер и киевское Динамо сыграют в матче за Суперкубок Украины. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Динамо будет доступна в этой новости 25 августа, начиная с 21:00 по киевскому времени.

И Шахтер, и Динамо уже провели первые матчи в рамках чемпионата Украины сезона-2020/21. “Бело-синие“ обыграли Олимпик со счетом 4:1, а “горняки“ разобрались с Колосом - 3:1.

Примечательно, что Суперкубок выигрывали только Шахтер и Динамо - по восемь раз. По разу проиграли в финале Ворскла, Таврия, Металлург Донецк и Черноморец.

Интересно, что матч за Суперкубок впервые состоится в Киеве. До этого поединок 10 раз проходил в Одессе, дважды в Полтаве и еще по разу - в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове.