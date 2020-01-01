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Каштру: Фактор Луческу никак не подействует на исход матча за Суперкубок Украины

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Наставник "горняков" отметил, что в игре соперника видны изменения.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал об изменениях в игре Динамо накануне матча за Суперкубок Украины.

“Есть некоторые изменения, это нормально. Приходя в новую команду, тренер приносит свои идеи, динамики, которые являются очень явными. Изменения налицо - как в атаке, так и в обороне.

Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы. Но мы очень-очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который ускользнул из наших рук в прошлом году“.

Португальский специалист также поведал, как фактор Мирчи Луческу может повлиять на результат поединка.

“Это никак не подействует на решение или исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам.

Предстоит очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки - это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью“, - приводит слова Каштру официальный сайт “горняков“.

Матч Шахтер - Динамо состоится завтра, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Шахтер, Мирча Луческу, Динамо
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Источник: shakhtar.com

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