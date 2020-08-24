Суркис: Матч за Суперкубок Украины - не самая важная игра для нас

Функционер назвал задачу своей команды.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины против Шахтера.

“В следующем поединке мы будем бороться за Суперкубок.. Но это не самая важная игра для нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.

Не могу сказать, что премиальные за Суперкубок будут какие-то особенные. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах“, - отметил Суркис в эфире телеканалов Футбол.

Матч Шахтер - Динамо состоится завтра, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.