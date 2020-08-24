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Суркис: Матч за Суперкубок Украины - не самая важная игра для нас

Комментариев: 1
Функционер назвал задачу своей команды.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины против Шахтера.

“В следующем поединке мы будем бороться за Суперкубок.. Но это не самая важная игра для нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.

Не могу сказать, что премиальные за Суперкубок будут какие-то особенные. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах“, - отметил Суркис в эфире телеканалов Футбол.

Матч Шахтер - Динамо состоится завтра, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Игорь Суркис, Динамо
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.08.2020, 21:12
Оценка:  0
гость
Уже все слил, бабло поделено, матч можно не смотреть, уже пейсатый 'порешал'. Планы срубить больше чем нужно бабла на других матчах.
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