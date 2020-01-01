Пятов - о матче с Динамо: Наш тренерский штаб хорошо разобрал наработки Луческу
Голкипер "горняков" назвал главную цель своей команды на поединок.
Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины против Динамо.
“Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились.
Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле.
Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо“, - цитирует Пятова официальный сайт “горняков“.
Матч Шахтер - Динамо в рамках Суперкубка Украины состоится завтра, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.
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