Пятов - о матче с Динамо: Наш тренерский штаб хорошо разобрал наработки Луческу

Голкипер "горняков" назвал главную цель своей команды на поединок.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины против Динамо.

“Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились.

Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле.

Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо“, - цитирует Пятова официальный сайт “горняков“.

Матч Шахтер - Динамо в рамках Суперкубка Украины состоится завтра, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.