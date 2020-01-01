Буяльский: К матчу за Суперкубок Украины успею восстановиться

Футболист получил повреждение в поединке с Олимпиком.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о своей травме, которую он получил в поединке первого тура УПЛ против Олимпика.

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“Спасибо, уже все хорошо. К счастью, все обошлось, ничего серьезного. Мне сделали обследование, которое показало только сильный ушиб.

Не может не радовать, что со связками и коленом все хорошо. Поэтому к матчу за Суперкубок Украины, который состоится во вторник, уже восстановлюсь, но не уверен, выйду ли на поле“, - цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Матч Шахтер - Динамо в рамках Суперкубка Украины состоится завтра, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.