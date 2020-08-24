Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис: Мне надоели разговоры, что клуб тренирует только динамовские сердца

Комментариев: 2
Функционер вновь высказался о румынском наставнике.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о поведении ультрас во время матча против донецкого Олимпика. 

“Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.

Я пригласил одного из лучших тренеров сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил“, - заявил Суркис в эфире Великого футбола.

Ранее Суркис рассказал о будущем Супряги в Динамо.

Поделись:
Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Мухоморище    24.08.2020, 11:10
Оценка:  +1
Мухоморище
Рекламу засуньте себе в задницу.Она нах никому не нужна.За.бали ублюдки.
гость  (аноним)  24.08.2020, 09:46
Оценка:  0
гость
Не будет Динамо чемпионами.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь