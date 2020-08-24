Суркис: Мне надоели разговоры, что клуб тренирует только динамовские сердца
Функционер вновь высказался о румынском наставнике.
Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о поведении ультрас во время матча против донецкого Олимпика.
“Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.
Я пригласил одного из лучших тренеров сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил“, - заявил Суркис в эфире Великого футбола.
Ранее Суркис рассказал о будущем Супряги в Динамо.
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