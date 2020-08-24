Суркис: Мне надоели разговоры, что клуб тренирует только динамовские сердца

Функционер вновь высказался о румынском наставнике.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о поведении ультрас во время матча против донецкого Олимпика.

“Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.

Я пригласил одного из лучших тренеров сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил“, - заявил Суркис в эфире Великого футбола.

Ранее Суркис рассказал о будущем Супряги в Динамо.