Суркис рассказал о будущем Супряги в Динамо

Функционер отреагировал на слухи вокруг игрока.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал интерес итальянских клубов к форварду команды Владиславу Супряге.

“Много сплетен вокруг него. Он будет играть тут. Владислав остается в Динамо. Супряга должен принести нам пользу.

Нельзя сказать, что мы расстаемся с кем-то, у нас не было никаких предложений“, - отметил функционер в рамках программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью.