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Суркис рассказал о будущем Супряги в Динамо

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Функционер отреагировал на слухи вокруг игрока.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал интерес итальянских клубов к форварду команды Владиславу Супряге.

“Много сплетен вокруг него. Он будет играть тут. Владислав остается в Динамо. Супряга должен принести нам пользу.

Нельзя сказать, что мы расстаемся с кем-то, у нас не было никаких предложений“, - отметил функционер в рамках программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью.

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Теги: футбол, Игорь Суркис, Динамо, Владислав Супряга
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