Рух дебютировал в УПЛ с крупного поражения

Львовская команда уступила Ворскле.

В рамках первого тура чемпионата Украины дебютант УПЛ Рух разгромного проиграл Ворскле.

Счет в матче открыли полтавчане - Пуцлин отметился точным ударом на 10-й минуте. В середине первого тайма Степанюк удвоил преимущество своей команды.

Перед перерывом Ворскла оформила еще два гола - забил Скляр и игрок Руха Дуць, отправивший мяч в свои ворота.

Разгром львовской команды завершил Кулач на 49-й минуте. Рух ответил дважды - постарались Федорчук и Бойчук.

Ворскла - Рух 5:2

Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (в свои ворота), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

Ворскла: Резник - Яворский, Альюн, Чеснаков, Сапай (Татарков, 46) - Скляр (Опанасенко, 55), Пуцлин (Челядин, 64) - Пердута (Пешич, 54), Кулач, Кане - Степанюк (Якубу, 64)

Рух: Мысак - Копина, Дуць, Белый, Сакив - Мартынюк, Кухарчук (Федорчук, 46) - Калюжный (Эрнест, 46), Русин, Кухаревич (Оринчак, 57, Мысык, 75) - Синица (Бойчук, 70)

Предупреждения: Чеснаков, Кулач - Дуць, Русин