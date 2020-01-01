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Рух дебютировал в УПЛ с крупного поражения

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Львовская команда уступила Ворскле.
Ворскла сильнее Руха
Ворскла сильнее Руха
ФК Ворскла Полтава

В рамках первого тура чемпионата Украины дебютант УПЛ Рух разгромного проиграл Ворскле.

Счет в матче открыли полтавчане - Пуцлин отметился точным ударом на 10-й минуте. В середине первого тайма Степанюк удвоил преимущество своей команды. 

Перед перерывом Ворскла оформила еще два гола - забил Скляр и игрок Руха Дуць, отправивший мяч в свои ворота.

Разгром львовской команды завершил Кулач на 49-й минуте. Рух ответил дважды - постарались Федорчук и Бойчук.

Ворскла - Рух 5:2
Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (в свои ворота), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

Ворскла: Резник - Яворский, Альюн, Чеснаков, Сапай (Татарков, 46) - Скляр (Опанасенко, 55), Пуцлин (Челядин, 64) - Пердута (Пешич, 54), Кулач, Кане - Степанюк (Якубу, 64)

Рух: Мысак - Копина, Дуць, Белый, Сакив - Мартынюк, Кухарчук (Федорчук, 46) - Калюжный (Эрнест, 46), Русин, Кухаревич (Оринчак, 57, Мысык, 75) - Синица (Бойчук, 70)

Предупреждения: Чеснаков, Кулач - Дуць, Русин

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Теги: футбол, Ворскла, чемпионат Украины, УПЛ, Рух
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