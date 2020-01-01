Полузащитник Ингульца установил рекорд УПЛ
Младен Бартулович играл за шесть разных команд чемпионата Украины.
Ингулец дебютировал в украинской Премьер-лиге, сыграв вничью с Днепром-1 (1:1).
Этот матч стал особенным для хавбека хозяев Младена Бартуловича, который вышел на замену на 68-й минуте.
Хорват стал первым легионером, которому удалось поиграть за шесть разных клубов УПЛ. Ранее футболист представлял Днепр, Кривбасс, Арсенал, Карпаты и Ворсклу. Также он играл за Волынь, которая на тот момент участвовала в Первой лиге.
Напомним, что Бартулович присоединился к Ингульцу зимой 2019 года.
Смотрите также видео голов и обзор матча Ингулец - Днепр-1.
Полная версия правил