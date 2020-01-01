Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Ингульца установил рекорд УПЛ

Комментариев: 0
Младен Бартулович играл за шесть разных команд чемпионата Украины.
Младен Бартулович
Младен Бартулович
ФК Ингулец

Ингулец дебютировал в украинской Премьер-лиге, сыграв вничью с Днепром-1 (1:1).

Этот матч стал особенным для хавбека хозяев Младена Бартуловича, который вышел на замену на 68-й минуте.

Хорват стал первым легионером, которому удалось поиграть за шесть разных клубов УПЛ. Ранее футболист представлял Днепр, Кривбасс, Арсенал, Карпаты и Ворсклу. Также он играл за Волынь, которая на тот момент участвовала в Первой лиге.

Напомним, что Бартулович присоединился к Ингульцу зимой 2019 года.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ингулец - Днепр-1.

Поделись:
Теги: футбол, Ингулец, УПЛ, чемпионат Украины, Младен Бартулович
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь