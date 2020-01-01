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С Тайсоном: Шахтер объявил заявку на предстоящий сезон

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"Горняки" заявили 30 игроков.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер огласил заявку на сезон-2020/21 в чемпионате Украины, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Всего в заявку попало 30 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао, Валерий Бондарь, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Евгений Коноплянка, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.

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Теги: Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: shakhtar.com

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