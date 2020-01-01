С Тайсоном: Шахтер объявил заявку на предстоящий сезон
"Горняки" заявили 30 игроков.
Донецкий Шахтер огласил заявку на сезон-2020/21 в чемпионате Украины, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Всего в заявку попало 30 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао, Валерий Бондарь, Додо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Евгений Коноплянка, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан
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