Футболист Динамо сравнил стиль Луческу с игрой Барселоны

Молодой игрок может закрепиться в основном составе.

Молодой защитник Динамо Константин Овчаренко поделился о тренировочном процессе под руководством Мирчи Луческу.

“У каждого своя философия. Мирча исповедует собственный подход, очень интересные тренировки. Стиль игры напоминает Барселону, ведь коуч просит владеть мячом, контролировать ход игры, доминировать над соперником“.

Также Овчаренко рассказал, на каких позициях его использовал тренерский штаб.

“Меня пробовали на родной позиции левого защитника, но я могу играть и центрального. Мне все равно, где выступать.

У каждой позиции свои требования. Играть вперед, смотреть вперед. Смотреть назад лишь в крайнем случае“, - рассказал игрок клубному каналу Динамо.

Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.