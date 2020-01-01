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Шахтер намерен приобрести футболиста Васко Да Гамы

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"Горняки" заинтересованы в 19-летнем полузащитнике.
Жуниньо Алмейда
Жуниньо Алмейда
esportenewsmundo.com.br

Полузащитник Васко да Гама Жуниньо Алмейда может перебраться в донецкий Шахтер, об этом сообщает Esporte News Mundo.

По информации источника, руководство бразильского клуба хочет сохранить 19-летнего игрока в своем составе и ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в мае 2021-го года.

Transfermarkt оценивает Жуниньо в 350 тысяч евро.

Отмечается, что за центральным полузащитником также следят: Вальядолид, Порту и Витория Гимарайнш.

Ранее сообщалось, что Шахтер проявляет интерес к португальскому вингеру.

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Теги: Жуниньо Алмейда, Васко да Гама, Шахтер Донецк, футбол
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