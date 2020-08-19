Коноплянка сменил номер в Шахтере
Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка взял новый номер в клубе.
Теперь украинский венгер будет играть под 70-м номером, а не под 15-м.
⚒ Наш новий номер 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official 🧡 ⠀ ⚒ Our new number 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official 🧡 ⠀ ⚒ Наш новый номер 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official 🧡 ⠀ #Коноплянка #Konoplyanka #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #newseason #новыйсезон #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague
Ранее под этим номером играл Алан Патрик в сезоне-2011/12.
В прошлом сезоне Коноплянка провел 30 матчей, в которых забил пять голов и выполнил три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Шахтер вышел на 12-е место в клубном рейтинге УЕФА.
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