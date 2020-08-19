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Коноплянка сменил номер в Шахтере

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Украинец взял необычный номер.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка взял новый номер в клубе.

Теперь украинский венгер будет играть под 70-м номером, а не под 15-м.

Ранее под этим номером играл Алан Патрик в сезоне-2011/12.

В прошлом сезоне Коноплянка провел 30 матчей, в которых забил пять голов и выполнил три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Шахтер вышел на 12-е место в клубном рейтинге УЕФА.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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