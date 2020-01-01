Два футболиста Динамо вылечились от коронавируса
У всех игроков "бело-синих" отрицательные результаты.
Футболисты Динамо Назарий Русин и Роман Вантух сдали отрицательные тесты на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
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В пятницу, 21 августа, игроки пройдут повторную процедуру тестирования. Если у них окажутся отрицательные результаты, то Русин и Вантух вернутся в тренировочную группу.
Отмечается, что все остальные футболисты, тренерский штаб и персонал Динамо прошли тестирование, которое показало негативные результаты.
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