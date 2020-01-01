Кравец вернется в Динамо Киев

Украинец продолжит карьеру в столичном клубе.

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец вернется в киевское Динамо, об этом сообщает журналист Роман Бебех в Telegram.

Украинский форвард стал свободным агентом, несмотря на то, что контракт с турецким клубом был рассчитан до лета 2021-го года.

Кравец провел 63 поединка за Кайсериспор, в которых забил 21 гол и выполнил одну голевую передачу.

В Динамо форвард выступал с 2004 по 2017 год. За это время он провел 141 матч, в которых отметился 43 раза и 14 результативными передачами.

Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.