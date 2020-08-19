Дебютант УПЛ обновил эмблему

Команды анонсировало большее количество изменений.

Дебютант чемпионата Украины Минай обновил клубную эмблему, об этом сообщила пресс-служба команды.

Закарпатский клуб добавил легкости логотипу, избавившись от футбольного мяча и ленты на гербу.

Данное изменение также связано юбилеем команды - Минаю исполнилось пять лет.

Кроме того, клуб анонсировал изменения в атрибутике и игровой форме команды.

Ранее Агробизнес представил новую эмблему.