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Дебютант УПЛ обновил эмблему

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Команды анонсировало большее количество изменений.
Минай
Минай
www.instagram.com/minaj_footballclub/

Дебютант чемпионата Украины Минай обновил клубную эмблему, об этом сообщила пресс-служба команды.

Закарпатский клуб добавил легкости логотипу, избавившись от футбольного мяча и ленты на гербу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💥 «Минай» у Favbet Лізі України – час змін! 🎉Окрім виходу до Прем'єр-Ліги, цьогоріч наш клуб святкує своє 5-річчя! 💥З нагоди таких приємних подій наш менеджмент підготував низку оновлень. Насамперед - логотипу команди! ✅ За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. 🤔Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї візуальної частини, оновлений і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, - згодом! ❓Як Вам оновлений логотип? Своїми враженнями діліться у коментарях👇

Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

Данное изменение также связано юбилеем команды - Минаю исполнилось пять лет.

Кроме того, клуб анонсировал изменения в атрибутике и игровой форме команды.

Ранее Агробизнес представил новую эмблему.

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Теги: Минай, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.08.2020, 18:44
Оценка:  -1
гость
по центру емблеми замість того чахлого звірятка потрібно вставити ВЕЛИЧЕЗНУ СРАКУ як у Nicki Minaj (Мінаж) - напишіть державною мовою назву вашого села!
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