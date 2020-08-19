Дебютант УПЛ обновил эмблему
Дебютант чемпионата Украины Минай обновил клубную эмблему, об этом сообщила пресс-служба команды.
Закарпатский клуб добавил легкости логотипу, избавившись от футбольного мяча и ленты на гербу.
💥 «Минай» у Favbet Лізі України – час змін! 🎉Окрім виходу до Прем'єр-Ліги, цьогоріч наш клуб святкує своє 5-річчя! 💥З нагоди таких приємних подій наш менеджмент підготував низку оновлень. Насамперед - логотипу команди! ✅ За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. 🤔Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї візуальної частини, оновлений і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, - згодом! ❓Як Вам оновлений логотип? Своїми враженнями діліться у коментарях👇
Данное изменение также связано юбилеем команды - Минаю исполнилось пять лет.
Кроме того, клуб анонсировал изменения в атрибутике и игровой форме команды.
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