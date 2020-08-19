"Київ - це наше місто": Динамо анонсировало новую форму
В ближайшее время клуб представит новую экипировку.
Киевское Динамо в ближайшее время представит новую форму на сезон-2020/21.
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Официальная презентация экипировки состоится 20 августа. Однако пресс-служба “бело-синих“ показали один элемент новой формы.
В официальном Telegram-канале Динамо появилась фотография части футболки. В ромбе, где нанесена эмблема клуба, написано “Київ - це ми“.
“Завжди в нашому серці. Київ - це наше місто. Київ - це ми“, - говорится под фото.
Возможной причиной такого слогана является то, что в следующем сезоне донецкий Шахтер будет проводить домашние матчи в Киеве на НСК Олимпийский.
Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.
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