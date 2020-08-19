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"Київ - це наше місто": Динамо анонсировало новую форму

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В ближайшее время клуб представит новую экипировку.
Динамо будет играть в новой форме
Динамо будет играть в новой форме
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в ближайшее время представит новую форму на сезон-2020/21.

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Официальная презентация экипировки состоится 20 августа. Однако пресс-служба “бело-синих“ показали один элемент новой формы.

В официальном Telegram-канале Динамо появилась фотография части футболки. В ромбе, где нанесена эмблема клуба, написано “Київ - це ми“.

“Завжди в нашому серці. Київ - це наше місто. Київ - це ми“, - говорится под фото.

Возможной причиной такого слогана является то, что в следующем сезоне донецкий Шахтер будет проводить домашние матчи в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.

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Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, экипировка, форма
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