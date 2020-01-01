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Без Гармаша: Динамо огласило заявку на сезон-2020/21

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В списке оказался 71 футболист.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Динамо огласило заявку на сезон-2020/21 в УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заявке оказался 71 футболист. В список попали вернувшиеся из аренды Александр Тымчик, Богдан Леднев, Жерсон Родригес, Владислав Супряга и Сергей Булеца, но там не нашлось места полузащитникам Денису Гармашу и Мохаммеду Кадири.

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук *, Руслан Нещерет *, Денис Игнатенко *, Богдан Исаченко *, Валентин Моргун *, Иларион Тугай *, Артем Фастов *

Защитники: Денис Попов *, Артем Шабанов, Виталий Миколенко *, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Богдан Белошевский *, Илья Забарный *, Александр Сирота *, Кристиан Биловар *, Антон Боль *, Константин Вивчаренко *, Максим Дячук *, Денис Кузык *, Данил Мащенко *, Евгений Опанасенко *, Данил Скорко *, Даниил Хондак *

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца *, Виктор Близниченко *, Роман Бодня *, Владимир Бражко *, Артур Ващишин *, Владислав Велетень *, Назар Волошин *, Викентий Волошин *, Дилан Вуанту *, Дмитрий Ефименко *, Жозе Мартин Рибейру *, Никита Исадченко *, Вадим Мащенко *, Николай Михайленко *, Ярослав Надольский *, Илья Скрипник *, Юрий Тлумак *, Артем Хацкевич *, Антон Царенко *, Артем Шулянский *, Александр Яцик *

Нападающие: Фран Соль, Георгий Цитаишвили *, Назарий Русин, Евгений Исаенко *, Ибрагим Каргбо *, Владислав Супряга *, Владислав Ванат *, Игорь Горбач *, Навин Малыш *, Кирилл Попов *, Даниил Сухоручко *

Отметим, что игроки с пометкой * заявлены по списку Б.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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