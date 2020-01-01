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Динамо может подписать бывшего игрока Атлетико Минейро

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Клейтон уже прилетел в Киев.
Клейтон
Клейтон
Globo Esporte

Экс-полузащитник олимпийской сборной Бразилии Клейтон прилетел в Киев по приглашению главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отмечается, что Клейтон может стать игроком столичного клуба на правах свободного агента.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тысяч евро.

Ранее Клейтон выступал за Атлетико Минейро Фигейренсе и Коринтианс.

Вашему вниманию видео результативных действий Клейтона:

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к полузащитнику Лестера.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Клейтон
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