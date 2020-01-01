Динамо может подписать бывшего игрока Атлетико Минейро
Клейтон уже прилетел в Киев.
Экс-полузащитник олимпийской сборной Бразилии Клейтон прилетел в Киев по приглашению главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Отмечается, что Клейтон может стать игроком столичного клуба на правах свободного агента.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тысяч евро.
Ранее Клейтон выступал за Атлетико Минейро Фигейренсе и Коринтианс.
Вашему вниманию видео результативных действий Клейтона:
Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к полузащитнику Лестера.
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