Кендзера: Футболисты Динамо стараются выполнить то, что требует Луческу

Команда в хорошей форме подойдет к старту сезона.

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился ожиданием от предстоящего сезона под руководством Мирчи Луческу.

“В физическом плане команда полностью готова. Иногда мы тренировались два раза в день, бывало тяжело, но мы профессиональные футболисты, поэтому должны справляться с такой нагрузкой и хорошо подготовиться к сезону.

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Мы уже несколько недель тренируемся с Луческу, знаем, что он хочет видеть на поле и стараемся это выполнять. Надеюсь, уже в пятницу в матче с Олимпиком это будет видно“.

Игрок также высказался о работе с новым тренерским штабом.

“Не буду оригинальным, сказав, что у каждого тренера есть своя философия, каждый наставник хочет, чтобы подопечные как можно скорее и лучше поняли его требования. У Луческу также есть свое видение, идеи, планы, и мы стараемся выполнять то, что он предлагает.

За эти несколько недель мы уже поняли, что тренер от нас требует. Думаю, с каждым днем это понимание будет все лучше и лучше. Но уже и сейчас видно, что команда хорошо понимает, чего хочет тренер“.

Защитник прокомментировал предстоящею игру с Олимпиком в рамках первого тура УПЛ.

“Настраиваемся только на победу – с первых туров нужно побеждать, чтобы удачно начать сезон и с оптимизмом смотреть только вперед“, - рассказал Кендзера в интервью пресс-службе “бело-синих“.

Ранее сообщалось, что Рома заинтересована в трансфере Кендзеры.