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Кендзера: Футболисты Динамо стараются выполнить то, что требует Луческу

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Команда в хорошей форме подойдет к старту сезона.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился ожиданием от предстоящего сезона под руководством Мирчи Луческу.

“В физическом плане команда полностью готова. Иногда мы тренировались два раза в день, бывало тяжело, но мы профессиональные футболисты, поэтому должны справляться с такой нагрузкой и хорошо подготовиться к сезону.

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Мы уже несколько недель тренируемся с Луческу, знаем, что он хочет видеть на поле и стараемся это выполнять. Надеюсь, уже в пятницу в матче с Олимпиком это будет видно“.

Игрок также высказался о работе с новым тренерским штабом.

“Не буду оригинальным, сказав, что у каждого тренера есть своя философия, каждый наставник хочет, чтобы подопечные как можно скорее и лучше поняли его требования. У Луческу также есть свое видение, идеи, планы, и мы стараемся выполнять то, что он предлагает.

За эти несколько недель мы уже поняли, что тренер от нас требует. Думаю, с каждым днем это понимание будет все лучше и лучше. Но уже и сейчас видно, что команда хорошо понимает, чего хочет тренер“.

Защитник прокомментировал предстоящею игру с Олимпиком в рамках первого тура УПЛ.

“Настраиваемся только на победу – с первых туров нужно побеждать, чтобы удачно начать сезон и с оптимизмом смотреть только вперед“, - рассказал Кендзера в интервью пресс-службе “бело-синих“.

Ранее сообщалось, что Рома заинтересована в трансфере Кендзеры.

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Теги: Томаш Кендзера, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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