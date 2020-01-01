Стало известно, почему Цыганков отправился в Мюнхен

Игрок продолжает восстановление.

Футболист Динамо Виктор Цыганков отправился в Мюнхене, чтобы пройти медицинское обследование.

“Цыганков отправился в Германию на диагностическое обследование. Лучший снайпер киевлян проведет в Мюнхене один день, после чего вернется в Киев.

Вопрос его участия в матчах команды будет решаться медицинским и тренерским штабами по итогам результатов обследования“, - говорится на официальном сайте Динамо.

Ранее Виктор опубликовал фото из Мюнхена на фоне здания Баварии.