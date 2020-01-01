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Стало известно, почему Цыганков отправился в Мюнхен

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Игрок продолжает восстановление.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Виктор Цыганков отправился в Мюнхене, чтобы пройти медицинское обследование.

“Цыганков отправился в Германию на диагностическое обследование. Лучший снайпер киевлян проведет в Мюнхене один день, после чего вернется в Киев. 

Вопрос его участия в матчах команды будет решаться медицинским и тренерским штабами по итогам результатов обследования“, - говорится на официальном сайте Динамо.

Ранее Виктор опубликовал фото из Мюнхена на фоне здания Баварии.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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