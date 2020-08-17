Цыганков выставил фото рядом с офисом Баварии

По информации пресс-службы Динамо, игрок тренировался индивидуально.

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков побывал в Мюнхене на территории Баварии.

Вингер в Instagram опубликовал фотографию на фоне здания с логотипом немецкой команды.

Однако Цыганков не стал никак комментировать данное изображение и отменил возможность комментировать это фото.

Отметим, что информации о том, когда была сделана фотография в Мюнхене, также нет. Но Цыганков поделился фото и в Instagram Stories.

Главным непониманием является то, что по информации официального сайта Динамо, сегодня Виктор проводил индивидуальную тренировку на базе киевского клуба.

Ранее сообщалось, что Луческу готов продать Цыганкова.