Цыганков выставил фото рядом с офисом Баварии
По информации пресс-службы Динамо, игрок тренировался индивидуально.
Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков побывал в Мюнхене на территории Баварии.
Вингер в Instagram опубликовал фотографию на фоне здания с логотипом немецкой команды.
Однако Цыганков не стал никак комментировать данное изображение и отменил возможность комментировать это фото.
Отметим, что информации о том, когда была сделана фотография в Мюнхене, также нет. Но Цыганков поделился фото и в Instagram Stories.
Главным непониманием является то, что по информации официального сайта Динамо, сегодня Виктор проводил индивидуальную тренировку на базе киевского клуба.
Ранее сообщалось, что Луческу готов продать Цыганкова.
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