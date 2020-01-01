Плей-офф за Первую лигу: Альянс cильнее Металлурга, Верес обыграл Черкащину
В Украине завершились поединки за право сыграть в Первой лиге.
После завершения регулярного чемпионата Первой лиги два последних клуба турнирной таблицы сыграли с третьими командами групп Второй лиги.
В обеих встречах выиграли команды, выступавшие во Второй лиге.
Верес - Черкащина 2:0
Голы: Петько, 56, Яременко, 90+2
Металлург Запорожье - Альянс 0:2
Голы: Загинайлов, 14, Шаран, 60
Отметим, что ответные матчи состоятся 20 августа.
Полная версия правил