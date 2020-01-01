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Плей-офф за Первую лигу: Альянс cильнее Металлурга, Верес обыграл Черкащину

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В Украине завершились поединки за право сыграть в Первой лиге.
Плей-офф за Первую лигу: результаты матчей
Плей-офф за Первую лигу: результаты матчей
ФК Верес

После завершения регулярного чемпионата Первой лиги два последних клуба турнирной таблицы сыграли с третьими командами групп Второй лиги.

В обеих встречах выиграли команды, выступавшие во Второй лиге.

Верес - Черкащина 2:0
Голы: Петько, 56, Яременко, 90+2

Металлург Запорожье - Альянс 0:2
Голы: Загинайлов, 14, Шаран, 60

Отметим, что ответные матчи состоятся 20 августа.

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Теги: футбол, результаты матчей, плей-офф
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