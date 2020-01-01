Итальянский клуб заинтересован в приобретении футболиста Шахтера

Сассуоло готово заплатить за бразильца 4 миллиона.

Руководство Сассуоло заинтересовано в приобретении защитника донецкого Шахтера Витао, об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

Читай также: Динамо подписало нападающего из академии Шахтера

По информации источника, главный тренер “черно-зеленых“ Роберто Де Дзерби лично заинтересован в подписании 20-летнего бразильца. Боссы итальянцев готовы заплатить за Витао четыре миллиона евро.

Отмечается, что наставнику понравились скоростные и антропометрические качества игрока.

Напомним, что Шахтер приобрел Витао у Палмейраса за четыре миллиона евро.

Ранее Шахтер объявил об уходе Нема.