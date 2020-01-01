Итальянский клуб заинтересован в приобретении футболиста Шахтера
Сассуоло готово заплатить за бразильца 4 миллиона.
Руководство Сассуоло заинтересовано в приобретении защитника донецкого Шахтера Витао, об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.
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По информации источника, главный тренер “черно-зеленых“ Роберто Де Дзерби лично заинтересован в подписании 20-летнего бразильца. Боссы итальянцев готовы заплатить за Витао четыре миллиона евро.
Отмечается, что наставнику понравились скоростные и антропометрические качества игрока.
Напомним, что Шахтер приобрел Витао у Палмейраса за четыре миллиона евро.
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