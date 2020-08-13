Динамо выставило ценник на Миколенко
"Бело-синие" ведут переговоры с Наполи.
Наполи продолжает активно интересовать защитником Динамо Виталием Миколенко.
Как сообщает ilnapolionline.com со ссылкой на Corriere dello Sport, неаполитанский клуб сейчас приостановил переговоры с киевской командой из-за того, что стороны не могут договориться о цене.
Читай также: Эвертон заинтересован в приобретении Миколенко
Наполи рассчитывал, что Миколенко обойдется им в 10 миллионов евро, однако Динамо выставило ценник в размере 35 миллионов евро.
Действующий контракт защитника с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Миколенко провел 23 матча в рамках УПЛ, в которых забил три гола и выполнил пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью.
Полная версия правил