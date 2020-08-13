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Динамо выставило ценник на Миколенко

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"Бело-синие" ведут переговоры с Наполи.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Наполи продолжает активно интересовать защитником Динамо Виталием Миколенко.

Как сообщает ilnapolionline.com со ссылкой на Corriere dello Sport, неаполитанский клуб сейчас приостановил переговоры с киевской командой из-за того, что стороны не могут договориться о цене.

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Наполи рассчитывал, что Миколенко обойдется им в 10 миллионов евро, однако Динамо выставило ценник в размере 35 миллионов евро.

Действующий контракт защитника с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Миколенко провел 23 матча в рамках УПЛ, в которых забил три гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, Наполи, футбол
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