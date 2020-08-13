"Для Шахтера я остаюсь легендой": Луческу рассказал, почему возглавил Динамо

Наставник нуждался в вызове.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу объяснил свое решение возглавить киевский клуб, несмотря на то, что в своей карьере длительное время работал в донецком Шахтере.

“Все должны понимать, почему я это сделал. Мне нужно было вернуться на поле, подарить эмоции, дать что-то молодым футболистам. Прежде чем я умру, нужно прожить хорошо, поэтому я решил это сделать.

Для Шахтера я остаюсь легендой, но я нуждаюсь в соревнованиях, нуждаюсь оставаться на поле, чувствовать атмосферу, ведь футбол очень красив. Назначение в Динамо - это не вопрос контрактов, это просто возвращение к работе.

Это хороший пример для всех, кому за 70 лет. Они еще могут жить и многое дать молодежи“, - рассказал Луческу в интервью Tuttomercatoweb.

Отметим, что Динамо проиграло Десне в товарищеском матче.