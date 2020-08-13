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"Для Шахтера я остаюсь легендой": Луческу рассказал, почему возглавил Динамо

Комментариев: 3
Наставник нуждался в вызове.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Мирча Луческу объяснил свое решение возглавить киевский клуб, несмотря на то, что в своей карьере длительное время работал в донецком Шахтере.

“Все должны понимать, почему я это сделал. Мне нужно было вернуться на поле, подарить эмоции, дать что-то молодым футболистам. Прежде чем я умру, нужно прожить хорошо, поэтому я решил это сделать.

Для Шахтера я остаюсь легендой, но я нуждаюсь в соревнованиях, нуждаюсь оставаться на поле, чувствовать атмосферу, ведь футбол очень красив. Назначение в Динамо - это не вопрос контрактов, это просто возвращение к работе.

Это хороший пример для всех, кому за 70 лет. Они еще могут жить и многое дать молодежи“, - рассказал Луческу в интервью Tuttomercatoweb.

Отметим, что Динамо проиграло Десне в товарищеском матче.

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Теги: Мирча Луческу, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.08.2020, 18:00
Оценка:  0
гость
А для Зенита и Турции ?
шахтер  (аноним)  13.08.2020, 17:46
Оценка:  0
шахтер
Слава Луческу!
Дед Матвей  (аноним)  13.08.2020, 17:41
Оценка:  -1
Дед Матвей
Для Шахтера-ты уже НИКТО.
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