Экс-тренер молодежной сборной Украины возглавил клуб Первой лиги
Наставник вернулся к работе.
Александр Головко назначен главным тренером Кремня, об этом сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2/3.
Специалист сменит Сергея Свистуна на посту наставника кременчугского клуба. Соглашение Головко с командой рассчитано на два года.
Отметим, что Головко вернется к работе спустя два года. Последним местом его работы была молодежная сборная Украины.
Кремень за тур до окончания Первой лиги занимает 13-е место в турнирной таблице.
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