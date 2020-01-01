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Экс-тренер молодежной сборной Украины возглавил клуб Первой лиги

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Наставник вернулся к работе.
Александр Головко
Александр Головко
УАФ

Александр Головко назначен главным тренером Кремня, об этом сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Специалист сменит Сергея Свистуна на посту наставника кременчугского клуба. Соглашение Головко с командой рассчитано на два года.

Отметим, что Головко вернется к работе спустя два года. Последним местом его работы была молодежная сборная Украины.

Кремень за тур до окончания Первой лиги занимает 13-е место в турнирной таблице.

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединков Первой лиги.

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Теги: Александр Головко, Кремень, Первая лига, ПФЛ, футбол
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