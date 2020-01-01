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Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью

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Киевский клуб не устроило предложение итальянцев.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо отказалось продавать форварда команды Владислава Супрягу в Болонью, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, “бело-синие“ получили предложение в размере восьми миллионов за юного форварда. Однако боссы Динамо не устроило это предложение, ведь они хотят получить за Супрягу 15 миллионов.

Данная сумма слишком велика для Болоньи. Это означает, что итальянский клуб, скорее всего, прекратит попытки трансфера нападающего. 

Напомним, что Супряга попал в сферу интересов Аталанты.

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Теги: Владислав Супряга, Динамо Киев, Болонья, футбол
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