Защитник Колоса перебрался в чемпионат Литвы

Украинец будет выступать в Судуве.

Защитник Колоса Евгений Ефремов покинул команду на правах свободного агента и теперь продолжит свою карьеру в чемпионате Литвы.

Украинец будет выступать за Судуву из города Мариямполе. Как сообщает пресс-служба клуба, Ефремов уже подписал контракт, однако его сроки и финансовая сторона сделки не разглашается. Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать под 80-м номером.

Стоит сказать, что украинский защитник уже успел дебютировать за Судуву, проводя на поле 90 минут.

В сезоне-2019/20 Евгений отыграл за Колос 10 матчей во всех турнирах, в которых он заработал 4 желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Колос арендовал двух футболистов Динамо.