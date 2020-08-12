Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Колоса перебрался в чемпионат Литвы

Комментариев: 0
Украинец будет выступать в Судуве.
Евгений Ефремов
Евгений Ефремов
ФК Колос

Защитник Колоса Евгений Ефремов покинул команду на правах свободного агента и теперь продолжит свою карьеру в чемпионате Литвы.

Украинец будет выступать за Судуву из города Мариямполе. Как сообщает пресс-служба клуба, Ефремов уже подписал контракт, однако его сроки и финансовая сторона сделки не разглашается. Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать под 80-м номером.

Стоит сказать, что украинский защитник уже успел дебютировать за Судуву, проводя на поле 90 минут.

В сезоне-2019/20 Евгений отыграл за Колос 10 матчей во всех турнирах, в которых он заработал 4 желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Колос арендовал двух футболистов Динамо.

Поделись:
Теги: Колос, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер, Литва
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь