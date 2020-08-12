Защитник Колоса перебрался в чемпионат Литвы
Украинец будет выступать в Судуве.
Защитник Колоса Евгений Ефремов покинул команду на правах свободного агента и теперь продолжит свою карьеру в чемпионате Литвы.
Украинец будет выступать за Судуву из города Мариямполе. Как сообщает пресс-служба клуба, Ефремов уже подписал контракт, однако его сроки и финансовая сторона сделки не разглашается. Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать под 80-м номером.
Стоит сказать, что украинский защитник уже успел дебютировать за Судуву, проводя на поле 90 минут.
В сезоне-2019/20 Евгений отыграл за Колос 10 матчей во всех турнирах, в которых он заработал 4 желтые карточки.
Ранее сообщалось, что Колос арендовал двух футболистов Динамо.
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