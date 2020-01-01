Агробизнес - Оболонь-Бровар и другие матчи: онлайн-трансляция поединков Первой лиги
В рамках 30-го тура Первой лиги состоится семь поединков. Следите за событиями матчей в видео онлайн-трансляциях на нашем сайте.
В рамках 30-го тура Первой лиги Украины в четверг, 13 августа, состоятся семь поединков, которые начнутся в 17:30 по киевскому времени.
В одном из матчей встретятся Агробизнес и Оболонь-Бровар. В случае победы Агробизнес имеет все шансы повыситься в классе и со следующего сезона начать выступления в УПЛ, однако также будут важны результаты параллельных поединков.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляции матчей Первой лиги:
Агробизнес - Оболонь-Бровар:
Балканы - Ингулец:
Горняк-Спорт - Прикарпатье:
Металлист 1925 - Кремень:
Металлург - Черноморец:
Рух - Авангард:
Онлайн-трансляция матча Минай - Волынь на данный момент не предусмотрена.
Отметим, 30-й тур - заключительный. Именно сегодня, 13 августа, определится, кто выйдет в УПЛ.
Полная версия правил