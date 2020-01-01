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Агробизнес - Оболонь-Бровар и другие матчи: онлайн-трансляция поединков Первой лиги

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В рамках 30-го тура Первой лиги состоится семь поединков. Следите за событиями матчей в видео онлайн-трансляциях на нашем сайте.

Первая лига Украины: видео онлайн-трансляции матчей
Первая лига Украины: видео онлайн-трансляции матчей
ФК Агробизнес

В рамках 30-го тура Первой лиги Украины в четверг, 13 августа, состоятся семь поединков, которые начнутся в 17:30 по киевскому времени.

В одном из матчей встретятся Агробизнес и Оболонь-Бровар. В случае победы Агробизнес имеет все шансы повыситься в классе и со следующего сезона начать выступления в УПЛ, однако также будут важны результаты параллельных поединков. 

Вашему вниманию видео онлайн-трансляции матчей Первой лиги:

Агробизнес - Оболонь-Бровар:

Балканы - Ингулец:

Горняк-Спорт - Прикарпатье:

Металлист 1925 - Кремень:

Металлург - Черноморец:

Рух - Авангард:

Онлайн-трансляция матча Минай - Волынь на данный момент не предусмотрена.

Отметим, 30-й тур - заключительный. Именно  сегодня, 13 августа, определится, кто выйдет в УПЛ.

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