Стало известно, сколько Болонья предложила Динамо за Супрягу
За украинца предложили крупную сумму.
Руководство Болоньи продолжает надеется, что им удастся приобрести нападающего киевского Динамо Владислава Супрягу, об этом сообщает TuttoBolognaWeb.
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По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за украинца 9,5 миллионов евро. Кроме того, в сделку будут включены некоторые бонусы, однако конкретики по ним нет.
Отметим, что Динамо готово расстаться с Супрягой за 15 миллионов евро.
Напомним, что Аталанта включилась в борьбу за Супрягу.
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