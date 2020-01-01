Стало известно, сколько Болонья предложила Динамо за Супрягу

За украинца предложили крупную сумму.

Руководство Болоньи продолжает надеется, что им удастся приобрести нападающего киевского Динамо Владислава Супрягу, об этом сообщает TuttoBolognaWeb.

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По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за украинца 9,5 миллионов евро. Кроме того, в сделку будут включены некоторые бонусы, однако конкретики по ним нет.

Отметим, что Динамо готово расстаться с Супрягой за 15 миллионов евро.

Напомним, что Аталанта включилась в борьбу за Супрягу.