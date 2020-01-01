Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Днепр-1 подписал вратаря Львова

Комментариев: 0
Днепровский клуб усилил важную позицию.
Богдан Сарнавский
Богдан Сарнавский
СК Днепр-1

Днепр-1 объявил о подписании голкипера Львова Богдана Сарнавского, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили трехлетний контракт, однако подробности трансфера неизвестны.

Отметим, что Сарнавский выступал за Львов с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 40 мячей.

Ранее Днепр-1 покинули шесть футболистов. Однако днепровский клуб подписал игрока киевского Динамо.

Поделись:
Теги: Днепр-1, Львов, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Богдан Сарнавский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: scdnipro1.com.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь