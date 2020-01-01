Днепр-1 подписал вратаря Львова
Днепровский клуб усилил важную позицию.
Днепр-1 объявил о подписании голкипера Львова Богдана Сарнавского, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили трехлетний контракт, однако подробности трансфера неизвестны.
Отметим, что Сарнавский выступал за Львов с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 40 мячей.
Ранее Днепр-1 покинули шесть футболистов. Однако днепровский клуб подписал игрока киевского Динамо.
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