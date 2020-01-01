Днепр-1 подписал вратаря Львова

Днепровский клуб усилил важную позицию.

Днепр-1 объявил о подписании голкипера Львова Богдана Сарнавского, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили трехлетний контракт, однако подробности трансфера неизвестны.

Отметим, что Сарнавский выступал за Львов с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 40 мячей.

Ранее Днепр-1 покинули шесть футболистов. Однако днепровский клуб подписал игрока киевского Динамо.