Динамо интересуется услугами хорватского нападающего

Антонио Чолак может перебраться в Украину.

Форвардом Риеки Антонио Чолак попал в сферу интересов киевского Динамо. Об этом сообщает Sportske Novosti.

Отмечается, что переговоры между клубами находятся на ранней стадии.

По информации издания, сумма трансфера может составить от четырех до пяти миллионов евро.

Отметим, что Чолак стал одним их лучших бомбардиров чемпионата Хорватии в прошлом сезоне, забив 20 голов.

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к сыну Ривалдо.