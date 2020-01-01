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Динамо интересуется услугами хорватского нападающего

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Антонио Чолак может перебраться в Украину.
Антонио Чолак
Антонио Чолак
Getty Images

Форвардом Риеки Антонио Чолак попал в сферу интересов киевского Динамо. Об этом сообщает Sportske Novosti.

Отмечается, что переговоры между клубами находятся на ранней стадии.

По информации издания, сумма трансфера может составить от четырех до пяти миллионов евро.

Отметим, что Чолак стал одним их лучших бомбардиров чемпионата Хорватии в прошлом сезоне, забив 20 голов.

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к сыну Ривалдо.

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Теги: футбол, Динамо, Антонио Чолак, Риека
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