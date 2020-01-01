Буяльский: Луческу всегда интересуется, что мы думаем по поводу того или иного вопроса

Футболист отметил, что команда почти на 100% готова к новому сезону.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал поражение против Десны в рамках товарищеского матча.

“Моментами игра удавалась нам неплохо, но, безусловно, чувствуется, что мы еще мало времени готовимся. Это был только наш второй контрольный поединок, мы работаем с новым главным тренером, но еще не все его требования выполняем досконально. Словом, пока не все получается.

Десна более сильный соперник, чем Верес. При всем уважении к Вересу играть с командами Премьер-лиги намного интереснее и сложнее. Особенно, когда они играют против Динамо, словно это их последний матч.

В физическом плане все нормально. У нас интенсивные, тяжелые тренировки, мы все делаем с мячом, поэтому и в играх сил вполне хватает. Думаю, если не на 100%, то на 90% мы готовы точно. В субботу нам предстоит провести еще одну контрольную игру с житомирским Полесьем, в ней должно лучше удаваться взаимодействовать на поле и воплощать наигранные схемы и комбинации. Будем стараться выполнять то, что потребует от нас тренерский штаб.

Футболист также оценил предсезонный сбор команды, который проходит в Киеве.

“На мой взгляд, лучше проводить сбор за границей, ведь тогда можно полностью сконцентрироваться на подготовке. В таких условиях лучше восстанавливаешься, есть больше времени для процедур и теоретических занятий. В Киеве главный тренер сам говорит, что с пониманием относится к наличию у футболистов семей, детей, поэтому периодически отпускает нас домой. С Мирчей Луческу диалог есть, он постоянно с нами разговаривает, спрашивает наше мнение, интересуется, что мы думаем по поводу того или иного вопроса“.

Буяльский также рассказал, что изменилось в тренировочном процессе и быту команды после прихода Мирчи Луческу.

“Любой новый тренер, который приходит в команду, все меняет под себя и под свое видение. Поэтому и сейчас Луческу все делает согласно своим представлениям и взглядам. Он хочет донести нам свои идеи и требования, которые мы должны выполнять на футбольном поле и вне его.

Он разговаривает во время тренировок, подзывает к себе после занятий, спрашивает о самочувствии и прочем. То есть, могу сказать, что относится внимательно. К себе лично он не вызывал, поскольку в команде много людей, он пока со всеми знакомится и привыкает.

Как молодые футболисты вписываются в командные построения? Все ребята стараются. А насколько они вписались в команду, мне говорить сложно - это тренеру виднее. Мы, как футболисты, должны не обсуждать друг друга, а выполнять тренерскую установку и стараться достичь максимального результата. А то, насколько ребята адаптировались к требованиям наставников, лучше спросить у них самих“, - цитирует футболиста официальный сайт “бело-синих“.

Ранее сообщалось, что Динамо перенесло товарищеский матч с Полесьем.