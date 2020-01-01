Шевченко огласил расширенный список сборной Украины на матчи Лиги наций

В составе национальной команды могут появится дебютанты.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, вызванных для подготовки и участия в стартовых матчах второго розыгрыша Лиги наций УЕФА против Швейцарии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В расширенный список попали 36 игроков. Отмечается, что он будет сокращен ближе к началу сбора главной команды, который планируют провести в конце августа.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - Шахтер), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все - Динамо), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм , Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - Ференцварош, Венгрия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо).

Таким образом, дебютные вызовы в национальную сборную могут получить Георгий Бущан, Александр Тымчик, Валерий Бондарь, Денис Попов, Александр Зубков, Игорь Харатин и Владислав Супряга.

Отметим, что в составе не нашлось места защитникам Богдану Михайличенко и Василию Кравцу, полузащитнику Богдану Ледневу и нападающим Александру Филиппову и Артему Кравцу.