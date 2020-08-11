Динамо проиграло Десне в товарищеском матче

"Северяне" добыли волевую победу.

Динамо не смогло обыграть Десну в спарринге.

На гол Филиппова в первом тайме ответил Цыганков. Финальную точку в поединке поставил точный удар Шевцова.

Отметим, что на 69-й минуте Цыганков не реализовал пенальти.

Динамо - Десна 1:2

Голы: Цыганков, 80 - Филиппов, 32, Шевцов, 81

Динамо: Бущан (Бойко, 45) - Тымчик (Забарный, 45), Кендзера, Сирота, Караваев (Вивчаренко, 65) - Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Дуэлунд, 45), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Шапаренко, 45) - Супряга (Соль, 65)

Десна: Паст - Конопля, Имереков, Тамм, Западня - Домбровский, Огыря, Калитвинцев, Картушов - Будковский, Филиппов