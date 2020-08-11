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Динамо проиграло Десне в товарищеском матче

Комментариев: 2
"Северяне" добыли волевую победу.
Десна обыграл Динамо
Десна обыграл Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо не смогло обыграть Десну в спарринге.

На гол Филиппова в первом тайме ответил Цыганков. Финальную точку в поединке поставил точный удар Шевцова.

Отметим, что на 69-й минуте Цыганков не реализовал пенальти.

Динамо - Десна 1:2

Голы: Цыганков, 80 - Филиппов, 32, Шевцов, 81

Динамо: Бущан (Бойко, 45) - Тымчик (Забарный, 45), Кендзера, Сирота, Караваев (Вивчаренко, 65) - Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Дуэлунд, 45), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Шапаренко, 45) - Супряга (Соль, 65)

Десна: Паст - Конопля, Имереков, Тамм, Западня - Домбровский, Огыря, Калитвинцев, Картушов - Будковский, Филиппов

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Теги: футбол, Динамо, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.08.2020, 20:38
Оценка:  -1
гость
Бадуллай давай жги ещё.
гость  (аноним)  11.08.2020, 20:23
Оценка:  -1
гость
ХА-ХА ! ТАК ВАМ И НАДО !!! ЧТОБЫ ВПРЕДЬ НЕ ДУРИЛИ НАРОД ТРАНСЛЯЦИЕЙ.
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