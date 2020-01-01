Шахтер объявил об уходе Нема

Бразилец защищал цвета команды семь лет.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем покинул клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды.

“ФК Шахтер благодарит Веллингтона за проведенные в команде годы, профессионализм, памятные матчи и забитые мячи. Желаем удачи“, - сказано в заявлении клуба.

Напомним, Нем стал игроком Шахтера в 2013 году. Его трансфер обошелся команде в девять миллионов евро. За все время в составе “горняков“ он провел 75 матчей, где забил 12 голов и отдал три результативные передачи.